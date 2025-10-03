Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барса готовит продажу двух топ-футболистов ради супертрансфера
Испания
03 октября 2025, 07:12 | Обновлено 03 октября 2025, 08:05
Барса готовит продажу двух топ-футболистов ради супертрансфера

Жоан Лапорта намерен привезти в Каталонию Эрлинга Холанда

Барса готовит продажу двух топ-футболистов ради супертрансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта очень хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе. ради подписания норвежца Жоан намерен продать двух футболистов, главным кандидатом на выход является Рональд Араухо. Также рассматриваются продажи Дани Ольмо и Фермина Лопеса. Трансфер Эрлинга обойдется «сине-гранатовым» в сумму около 125 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и 1 гоелвой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продлит контракт с капитаном.


ВИДЕО. Такого мир ещё не видел: топ-футболистка появилась на подиуме
Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд Фермин Лопес Дани Ольмо Рональд Араухо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Lulinnha
Смеха ради... Почитай. 
Ответить
+1
Kendall Roy
Лапорта думає що йому весь всесвіт винен? ніхто йому не продасть Холанда за такі кошти
Ответить
+1
VLAD
Перевірте дані, може це статистика Холанда в цьому сезоні? 
Ответить
-1
