Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Со снижением зарплаты. Барселона продлит контракт с капитаном
Испания
02 октября 2025, 16:56 | Обновлено 02 октября 2025, 16:57
187
0

Со снижением зарплаты. Барселона продлит контракт с капитаном

Де Йонг летом 2026 года может стать свободным агентом

02 октября 2025, 16:56 | Обновлено 02 октября 2025, 16:57
187
0
Со снижением зарплаты. Барселона продлит контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Барселона договорилась с хавбеком Френки де Йонгом о подписании нового контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что нидерландец пойдет на небольшое снижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Известно, что у каталонцев существуют серьезные финансовые проблемы, а де Йонг – второй самый высокооплачиваемый игрок Барселоны после Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 7 матчей.

Текущий контракт де Йонга истекает летом 2026 года.

По теме:
Забарный отреагировал на безумную победу ПСЖ над Барсой в Лиге чемпионов
Нужно 200 млн евро. Барселона нашла замену Левандовски у конкурента
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на победу в матче против Барселоны в ЛЧ
Барселона Френки де Йонг Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02 октября 2025, 04:17 2
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца

Гендиректор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал детали перехода Владислава Ваната в Испанию

Абердин – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02 октября 2025, 10:55 29
Абердин – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Абердин – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

С таким битым «денди» дончане должны совладать

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01.10.2025, 22:25
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Футбол | 02.10.2025, 17:00
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Стартует Лига конференций с двумя украинскими клубами. Расписание 1-го тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
01.10.2025, 07:10 21
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 13
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
30.09.2025, 19:38 21
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем