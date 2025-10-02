Со снижением зарплаты. Барселона продлит контракт с капитаном

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Барселона договорилась с хавбеком Френки де Йонгом о подписании нового контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что нидерландец пойдет на небольшое снижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Известно, что у каталонцев существуют серьезные финансовые проблемы, а де Йонг – второй самый высокооплачиваемый игрок Барселоны после Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 7 матчей.

Текущий контракт де Йонга истекает летом 2026 года.