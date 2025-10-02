Со снижением зарплаты. Барселона продлит контракт с капитаном
Де Йонг летом 2026 года может стать свободным агентом
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Барселона договорилась с хавбеком Френки де Йонгом о подписании нового контракта, который будет рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что нидерландец пойдет на небольшое снижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Известно, что у каталонцев существуют серьезные финансовые проблемы, а де Йонг – второй самый высокооплачиваемый игрок Барселоны после Роберта Левандовски.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 7 матчей.
Текущий контракт де Йонга истекает летом 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гендиректор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал детали перехода Владислава Ваната в Испанию
С таким битым «денди» дончане должны совладать