Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США
Другие новости
02 октября 2025, 19:48 | Обновлено 02 октября 2025, 19:49
26
0

Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США

Инициатива с PlayVS откроет новые возможности для фанатов клуба

02 октября 2025, 19:48 | Обновлено 02 октября 2025, 19:49
26
0
Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США
Tottenham Hotspur, PlayVS

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о партнерстве с североамериканской киберспортивной платформой PlayVS для запуска нового проекта в США.

Больше новостей киберспорта читайте в Telegram-канале Киберспорт на Sport.ua

Инициатива под названием Game to Glory направлена на использование киберспорта как инструмента для укрепления взаимодействия с фанатами.

Согласно официальному релизу, студенты в возрасте от 13 до 22 лет смогут принять участие в «брендированных соревнованиях и интерактивных трансляциях», чтобы получить новый способ связи с клубом Английской Премьер-лиги.

Две серии турниров по EA Sports FC пройдут в течение октября, а финал вживую запланирован на 10 ноября 2025 года.

«Эта программа действительно уникальна, и PlayVS гордится партнерством с Tottenham Hotspur, чтобы подарить студентам США эмоции и страсть этого клуба. Вместе мы открываем новые пути для молодых фанатов, чтобы они могли ближе познакомиться с одним из самых известных футбольных клубов мира, создавать сообщества и вдохновлять следующее поколение», – заявил Джон Чепмен, генеральный директор PlayVS.

В то же время и киберспортивные организации выходят в футбольный мир. Так, в апреле 2025 года G2 Esports основали G2 Football Club для участия в Kings League Germany – семибочной футбольной лиге, созданной испанским стримером Ибаи Льяносом и бывшим игроком «Барселоны» Жераром Пике.

По теме:
B8 – FURIA. ESL Pro League. Групповой этап. Смотреть онлайн. LIVE
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
G2 выбили ENCE и вышли во второй етап ESL Pro League по CS2
Тоттенхэм киберспорт футбол EA Sports FC
Максим Черницын Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 14:31 5
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас

Сегодня будет украинский день в Лиге конференций

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02 октября 2025, 00:30 5
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо

Украинец отыграл полный матч

КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02.10.2025, 07:30
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Польский игрок потерял крупные деньги ради победы над украинцами
Киберспорт | 01.10.2025, 20:21
Польский игрок потерял крупные деньги ради победы над украинцами
Польский игрок потерял крупные деньги ради победы над украинцами
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02.10.2025, 08:04
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем