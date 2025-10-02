Тоттенхэм запускает киберспортивный проект в США

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о партнерстве с североамериканской киберспортивной платформой PlayVS для запуска нового проекта в США.

Инициатива под названием Game to Glory направлена на использование киберспорта как инструмента для укрепления взаимодействия с фанатами.

Согласно официальному релизу, студенты в возрасте от 13 до 22 лет смогут принять участие в «брендированных соревнованиях и интерактивных трансляциях», чтобы получить новый способ связи с клубом Английской Премьер-лиги.

Две серии турниров по EA Sports FC пройдут в течение октября, а финал вживую запланирован на 10 ноября 2025 года.

«Эта программа действительно уникальна, и PlayVS гордится партнерством с Tottenham Hotspur, чтобы подарить студентам США эмоции и страсть этого клуба. Вместе мы открываем новые пути для молодых фанатов, чтобы они могли ближе познакомиться с одним из самых известных футбольных клубов мира, создавать сообщества и вдохновлять следующее поколение», – заявил Джон Чепмен, генеральный директор PlayVS.

В то же время и киберспортивные организации выходят в футбольный мир. Так, в апреле 2025 года G2 Esports основали G2 Football Club для участия в Kings League Germany – семибочной футбольной лиге, созданной испанским стримером Ибаи Льяносом и бывшим игроком «Барселоны» Жераром Пике.