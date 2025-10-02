Ханс-Дитер ФЛИК: «Могу честно сказать – Барселона не на уровне ПСЖ»
Каталонцы минимально уступили парижанам
Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик после поражения от ПСЖ 1:2 в матче основного этапа Лиги чемпионов согласился с тем, что счет справедливый, а каталонцы пока не вышли на уровень победителя ЛЧ.
«На этот момент я могу честно сказать, что Барселона не находится на уровне ПСЖ. Однако я верю в свою команду и в наш прогресс. И в этой встрече мы не показали себя с лучшей стороны. Нужно тренироваться, работать и прибавлять».
«Тогда мы выйдем на топовый уровень нашего соперника», – сказал Флик.
Барселона проиграла впервые в этом сезоне, пропустив решающий гол на 90-й минуте.
