Ханс-Дитер ФЛИК: «Могу честно сказать – Барселона не на уровне ПСЖ»

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик после поражения от ПСЖ 1:2 в матче основного этапа Лиги чемпионов согласился с тем, что счет справедливый, а каталонцы пока не вышли на уровень победителя ЛЧ.

«На этот момент я могу честно сказать, что Барселона не находится на уровне ПСЖ. Однако я верю в свою команду и в наш прогресс. И в этой встрече мы не показали себя с лучшей стороны. Нужно тренироваться, работать и прибавлять».

«Тогда мы выйдем на топовый уровень нашего соперника», – сказал Флик.

Барселона проиграла впервые в этом сезоне, пропустив решающий гол на 90-й минуте.