Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный отреагировал на безумную победу ПСЖ над Барсой в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
02 октября 2025, 15:17 |
379
0

Забарный отреагировал на безумную победу ПСЖ над Барсой в Лиге чемпионов

Илья обратился к фанатам через Instagram

02 октября 2025, 15:17 |
379
0
Забарный отреагировал на безумную победу ПСЖ над Барсой в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ в невероятном стиле обыграл каталонскую Барселону во втором туре основного этапа Лиги чемпионов (2:1).

Украинский защитник французского гранда Илья Забарный лаконично высказался после игры, опубликовав краткое сообщение на своей странице в Instagram:

«Работа выполнена! Сосредоточьтесь на следующем. Вперед, Париж 🔴🔵», — написал Илья, прикрепив несколько снимков с матча против каталонского клуба.

На нашем сайте доступен обзор матча Барселона – ПСЖ, где украинский защитник Илья Забарный совершил невероятный сейв.

По теме:
Нужно 200 млн евро. Барселона нашла замену Левандовски у конкурента
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на победу в матче против Барселоны в ЛЧ
Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02 октября 2025, 04:17 2
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца

Гендиректор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал детали перехода Владислава Ваната в Испанию

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01 октября 2025, 15:42 34
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет

По словам Дмитрия Брифа, за прошлый год клуб понес расходы на 1,6 млрд грн

Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Футбол | 02.10.2025, 00:30
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Странная история, простой футбол и большая несправедливость
Футбол | 02.10.2025, 13:49
Странная история, простой футбол и большая несправедливость
Странная история, простой футбол и большая несправедливость
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
Футбол | 02.10.2025, 14:56
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем