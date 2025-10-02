Забарный отреагировал на безумную победу ПСЖ над Барсой в Лиге чемпионов

ПСЖ в невероятном стиле обыграл каталонскую Барселону во втором туре основного этапа Лиги чемпионов (2:1).

Украинский защитник французского гранда Илья Забарный лаконично высказался после игры, опубликовав краткое сообщение на своей странице в Instagram:

«Работа выполнена! Сосредоточьтесь на следующем. Вперед, Париж 🔴🔵», — написал Илья, прикрепив несколько снимков с матча против каталонского клуба.

