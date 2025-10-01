ВИДЕО. Как центрбек Ювентуса забил гол бисиклетой в матче Лиги чемпионов
Федерико Гатти начал камбек туринцев в поединке против Вильярреала, оформив супермяч
Центральный защитник туринского Ювентуса Федерико Гатти забил гол бисиклетой в матче Лиги чемпионов.
Итальянский центрбек поразил ворота испанской команды Вильярреал на 49-й минуте после передачи от Ллойда Келли.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гатти начал камбек туринцев. После первого тайма Юве уступал 0:1, но уже на 56-й сделал счет 2:1 – второй мяч для гостей положил Франсишку Консейсау.
Единственный гол для Вильярреала пока что на 18-й забил Жорж Микаутадзе. Желтая субмарина и старая синьора проводят встречу второго тура ЛЧ на стадионе Керамика в Испании.
❗️ ВИДЕО. Как центрбек Ювентуса забил гол бисиклетой в матче Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец выделил Мухаммеда Али
Украинец после этого поражения повесил перчатки на гвоздь