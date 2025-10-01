Центральный защитник туринского Ювентуса Федерико Гатти забил гол бисиклетой в матче Лиги чемпионов.

Итальянский центрбек поразил ворота испанской команды Вильярреал на 49-й минуте после передачи от Ллойда Келли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гатти начал камбек туринцев. После первого тайма Юве уступал 0:1, но уже на 56-й сделал счет 2:1 – второй мяч для гостей положил Франсишку Консейсау.

Единственный гол для Вильярреала пока что на 18-й забил Жорж Микаутадзе. Желтая субмарина и старая синьора проводят встречу второго тура ЛЧ на стадионе Керамика в Испании.

❗️ ВИДЕО. Как центрбек Ювентуса забил гол бисиклетой в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

