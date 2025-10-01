Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юрген КЛОПП: «Начал смотреть много матчей этого чемпионата. Мне нравится»
Major League Soccer
01 октября 2025, 20:30 | Обновлено 01 октября 2025, 20:43
Клопп оценил уровень МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Экс-наставник Ливерпуля и Боруссии Дортмунд Юрген Клопп, который на этот момент завершил карьеру, рассказал, что начал смотреть много матчей североамериканской лиги МЛС.

«За всю жизнь не смотрел столько матчей МЛС, сколько за последний месяц. Я считаю, что качество футбола в США увеличивается, мне нравится. Лига пытается презентовать футбол для такой большой страны, и тут, конечно, помогают звездные игроки».

«Мне нравится атмосфера, фаны настроены с энтузиазмом, их видно и слышно. Я вижу проблемные места, но не мне указывать, как им развиваться», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что у Клоппа были предложения из МЛС, но тренер решил закончить с карьерой.

Юрген Клопп Major League Soccer (MLS)
Иван Зинченко Источник: The Athletic
