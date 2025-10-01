Юрген КЛОПП: «Начал смотреть много матчей этого чемпионата. Мне нравится»
Клопп оценил уровень МЛС
Экс-наставник Ливерпуля и Боруссии Дортмунд Юрген Клопп, который на этот момент завершил карьеру, рассказал, что начал смотреть много матчей североамериканской лиги МЛС.
«За всю жизнь не смотрел столько матчей МЛС, сколько за последний месяц. Я считаю, что качество футбола в США увеличивается, мне нравится. Лига пытается презентовать футбол для такой большой страны, и тут, конечно, помогают звездные игроки».
«Мне нравится атмосфера, фаны настроены с энтузиазмом, их видно и слышно. Я вижу проблемные места, но не мне указывать, как им развиваться», – сказал Клопп.
Ранее сообщалось, что у Клоппа были предложения из МЛС, но тренер решил закончить с карьерой.
