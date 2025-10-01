Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Не Кейн. Назван лучший футболист сборной Англии сезона 2024/25

Признание получил Джуд Беллингем

Не Кейн. Назван лучший футболист сборной Англии сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был признан лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2024/25 по версии английской ассоциации футбола.

За прошедший сезоне Беллингем провел 10 матчей в составе сборной Англии, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Звание лучшего игрока 22-летний футболист получил путем голосования среди болельщиков. Второе место в опросе занял полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс, а третья позиция досталась нападающему мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну, который недавно установил рекорд результативности топ-5 лиг.

В сезоне 2023/24 награда досталась хавбеку «Челси» Коулу Палмеру.

Джуд Беллингем Реал Мадрид лучший игрок Деклан Райс Арсенал Лондон Бавария Гарри Кейн
