«Челси» победил «Бенфику» во всех пяти матчах международных турниров в истории. «Синие» сделали это в трех разных турнирах.

На этот раз «Челси» праздновал победу над «орлами» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 (1:0).

Матчи между Челси и Бенфикой в международных соревнованиях

Жозе Моуринью проиграл 4-й матч Лиги чемпионов подряд. Предыдущие 3 были проиграны во главе «Тоттенхэма».

💯Chelsea's record against Benfica:



2012 - 1-0W (🇵🇹 Lisbon, UCL)

2012 - 2-1W (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Stamford Bridge, UCL)

2013 - 2-1W (🇳🇱 Amsterdam, UEL)

2025 - 4-1W (a.e.t) (🇺🇸 Charlotte, CWC)

2025 - 1-0W (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Stamford Bridge, UCL)