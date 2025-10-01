Челси победил Бенфику во всех пяти матчах международных турниров
«Пенсионеры» победили «орлов» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26
«Челси» победил «Бенфику» во всех пяти матчах международных турниров в истории. «Синие» сделали это в трех разных турнирах.
На этот раз «Челси» праздновал победу над «орлами» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 (1:0).
Матчи между Челси и Бенфикой в международных соревнованиях
- 2012: ЛЧ, Бенфика – Челси – 0:1
- 2012: ЛЧ, Челси – Бенфика – 2:1
- 2013: ЛЕ, Челси – Бенфика – 2:1
- 2025: КЧС, Челси – Бенфика – 4:1
- 2025: ЛЧ, Челси – Бенфика – 1:0
Жозе Моуринью проиграл 4-й матч Лиги чемпионов подряд. Предыдущие 3 были проиграны во главе «Тоттенхэма».
💯Chelsea's record against Benfica:— playmakerstats (@playmaker_EN) September 30, 2025
2012 - 1-0W (🇵🇹 Lisbon, UCL)
2012 - 2-1W (🏴 Stamford Bridge, UCL)
2013 - 2-1W (🇳🇱 Amsterdam, UEL)
2025 - 4-1W (a.e.t) (🇺🇸 Charlotte, CWC)
2025 - 1-0W (🏴Stamford Bridge, UCL)#cfc #slbenfica pic.twitter.com/IAwnUcOlYo
4.ª derrota consecutiva de José Mourinho na Champions - tinha perdido os 3 últimos jogos realizados na prova, ao serviço do Tottenham— Playmaker (@playmaker_PT) September 30, 2025
⚠Nos 6 últimos jogos disputados na Champions (Man. United; Tottenham; Benfica), José Mourinho sofreu a 5.ª derrota pic.twitter.com/hDKKkf8P54
