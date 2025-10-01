Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси победил Бенфику во всех пяти матчах международных турниров
Лига чемпионов
01 октября 2025, 16:48 | Обновлено 01 октября 2025, 17:29
Челси победил Бенфику во всех пяти матчах международных турниров

«Пенсионеры» победили «орлов» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» победил «Бенфику» во всех пяти матчах международных турниров в истории. «Синие» сделали это в трех разных турнирах.

На этот раз «Челси» праздновал победу над «орлами» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 (1:0).

Матчи между Челси и Бенфикой в международных соревнованиях

  • 2012: ЛЧ, Бенфика – Челси – 0:1
  • 2012: ЛЧ, Челси – Бенфика – 2:1
  • 2013: ЛЕ, Челси – Бенфика – 2:1
  • 2025: КЧС, Челси – Бенфика – 4:1
  • 2025: ЛЧ, Челси – Бенфика – 1:0

Жозе Моуринью проиграл 4-й матч Лиги чемпионов подряд. Предыдущие 3 были проиграны во главе «Тоттенхэма».

