Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
У украинца – новая позиция на поле
Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, почему украинский форвард его команды Артем Степанов в последних двух матчах с «Бохумом» и «Гертой» выходил не в центре нападения, а на левом фланге атаки.
«Мы хотели придерживаться игровой схемы и поэтому выпустили его слева, как и в матче с «Бохумом», потому что там он проявил себя очень хорошо.
В встрече с «Гертой» он также смог проявить себя несколько раз и даже нанес несколько ударов по воротам. Но в паре моментов он проявил чрезмерную рассудительность и попытался прорваться сквозь стену, что, конечно же, провоцировало «Герту» на контратаки», – цитирует тренера «Нюрнберга» Club Fokus.
Ранее Клозе похвалил Степанова и перевел его в молодежную команду.
