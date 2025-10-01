Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Германия
01 октября 2025, 15:34
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова

У украинца – новая позиция на поле

01 октября 2025, 15:34
Неожиданные изменения. Клозе нашел новую роль для Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе объяснил, почему украинский форвард его команды Артем Степанов в последних двух матчах с «Бохумом» и «Гертой» выходил не в центре нападения, а на левом фланге атаки.

«Мы хотели придерживаться игровой схемы и поэтому выпустили его слева, как и в матче с «Бохумом», потому что там он проявил себя очень хорошо.

В встрече с «Гертой» он также смог проявить себя несколько раз и даже нанес несколько ударов по воротам. Но в паре моментов он проявил чрезмерную рассудительность и попытался прорваться сквозь стену, что, конечно же, провоцировало «Герту» на контратаки», – цитирует тренера «Нюрнберга» Club Fokus.

Ранее Клозе похвалил Степанова и перевел его в молодежную команду.

Артем Степанов Нюрнберг Мирослав Клозе чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
