  4. Каррагер: «Он должен уйти. Они не играют в футбол, а в баскетбол»
Англия
01 октября 2025, 16:12 | Обновлено 01 октября 2025, 16:41
Экс-игрок «красных» высказался о игре подопечных Арне Слота

01 октября 2025, 16:12 | Обновлено 01 октября 2025, 16:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о игре «красных» в этом сезоне:

«Я не думаю, что смотрю на топ-команду. «Ливерпуль» не играет в футбол, а в баскетбол».

«Флориан Вирц должен уйти из команды, и они должны вернуться к тому, чем были в прошлом сезоне».

После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов подопечные Арен Слота провели 2 матча, набрали 3 очка и расположились на 16-м месте.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» завершает подписание лидера клуба-конкурента.

Ливерпуль Джейми Каррагер Флориан Вирц Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
