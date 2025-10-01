Каррагер: «Он должен уйти. Они не играют в футбол, а в баскетбол»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о игре «красных» в этом сезоне:

«Я не думаю, что смотрю на топ-команду. «Ливерпуль» не играет в футбол, а в баскетбол».

«Флориан Вирц должен уйти из команды, и они должны вернуться к тому, чем были в прошлом сезоне».

После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов подопечные Арен Слота провели 2 матча, набрали 3 очка и расположились на 16-м месте.

