Каррагер: «Он должен уйти. Они не играют в футбол, а в баскетбол»
Экс-игрок «красных» высказался о игре подопечных Арне Слота
Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о игре «красных» в этом сезоне:
«Я не думаю, что смотрю на топ-команду. «Ливерпуль» не играет в футбол, а в баскетбол».
«Флориан Вирц должен уйти из команды, и они должны вернуться к тому, чем были в прошлом сезоне».
После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов подопечные Арен Слота провели 2 матча, набрали 3 очка и расположились на 16-м месте.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» завершает подписание лидера клуба-конкурента.
