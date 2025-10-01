74 миллиона евро. Ливерпуль завершает подписание лидера клуба-конкурента

«Ливерпуль» интересуется английским центральным защитником «Эвертона» Джарредом Брантуэйтом, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, клубы уже близки к соглашению о трансфере 23-летнего футболиста за 74 миллиона евро в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Джарред Брантуэйт провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. В нынешней кампании на поле пока не появлялся из-за травмы подколенного сухожилия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что владельцы «Ливерпуля» планируют приобрести «Хетафе».