  4. В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после поражения от Челси
Лига чемпионов
01 октября 2025, 14:39 | Обновлено 01 октября 2025, 14:49
655
0

«Бенфика» с минимальным счетом уступила лондонскому клубу в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором встретились лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Английский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

В стартовом составе «орлов» на поле вышли два представителя сборной Украины – голкипер Анатолий Трубн и полузащитник Георгий Судаков. Португальская пресса оценила игру футболистов после завершения матча:

О Трубине: «Он проявил неуверенность и ошибся в двух эпизодах, когда ему пришлось играть ногами. Однако Трубин также проявил максимальную бдительность, когда пришлось играть руками и начал атаку «Бенфики», когда португальская команда могла забить важный гол. Пропущенный мяч не стоит обсуждать – это невезение и украинец ничего не мог с этим поделать».

О Судакове: « Застрял на левом фланге – он показал проблески той игры, которую ждут от него болельщики и тренерский штаб. Похоже, Судакову некомфортно от того, что он мало влияет на игру команды. Возможно, для украинского полузащитника этот вечер оказался неудачным и в ближайшем матче он сумеет сыграть лучше».

Лига чемпионов Бенфика Челси Бенфика - Челси Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: A Bola
