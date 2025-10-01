В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после поражения от Челси

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч первого тура Лиги чемпионов, в котором встретились лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Английский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

В стартовом составе «орлов» на поле вышли два представителя сборной Украины – голкипер Анатолий Трубн и полузащитник Георгий Судаков. Португальская пресса оценила игру футболистов после завершения матча:

О Трубине: «Он проявил неуверенность и ошибся в двух эпизодах, когда ему пришлось играть ногами. Однако Трубин также проявил максимальную бдительность, когда пришлось играть руками и начал атаку «Бенфики», когда португальская команда могла забить важный гол. Пропущенный мяч не стоит обсуждать – это невезение и украинец ничего не мог с этим поделать».

О Судакове: « Застрял на левом фланге – он показал проблески той игры, которую ждут от него болельщики и тренерский штаб. Похоже, Судакову некомфортно от того, что он мало влияет на игру команды. Возможно, для украинского полузащитника этот вечер оказался неудачным и в ближайшем матче он сумеет сыграть лучше».