Даниил КРЕВСУН: «Панама? С Южной Кореей было труднее»

Полузащитник юниорской сборной Украины Даниил Кревсун поделился эмоциями после игры против Панамы U-20 (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2025.

«Я считаю, что в этом матче должна была быть победа. Но игра сложилась не лучшим образом. Было много необязательных потерь мяча, много сумбура. Надо было в некоторых моментах действовать более спокойно и реализовывать наши шансы. Конечно, мы все расстроены, но предстоит еще один поединок. С завтрашнего дня мы сфокусируемся на нем и будем готовиться. Ничего страшного не произошло.

С Южной Кореей было труднее, ведь во втором тайме команда доминировала. А в матче с Панамой мы чаще владели мячом, сражались один в один по всему полю. Надо было больше играть через фланги, но это не всегда удавалось. Что касается последнего поединка, то сейчас нет смысла подсчитывать очки – нужно просто выходить и побеждать», – сказал Данило.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.