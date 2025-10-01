Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игор ТУДОР: «Все стремятся показать себя с лучшей стороны»
Лига чемпионов
01 октября 2025, 13:16
Игор ТУДОР: «Все стремятся показать себя с лучшей стороны»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от игры с «Вильярреалом»

Игор ТУДОР: «Все стремятся показать себя с лучшей стороны»
УЕФА. Игор Тудор

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала»:

«Команда играет очень хорошо. Мне понравилась их игра три дня назад: серьезная и на высоком уровне. Завтра мы сыграем матч Лиги чемпионов, и все стремятся показать себя с лучшей стороны. Мы столкнемся с сильной командой, которая будет играть дома и хорошо начала сезон. Я всегда хочу победить, как и ребята, и могу заверить вас, что на тренировках и в матчах они работают упорно и идут на жертвы, но всегда нужно учитывать своих соперников.

Йилдиз? Кенан сыграет, он не устал. Бремер и Тюрам? Они не смогут сыграть в этом матче из-за двух мелких проблем, но это не должно помешать им сыграть против «Милана». Кто завтра сыграет в атаке? Лига чемпионов – идеальная площадка для всех наших атакующих игроков. Я рад, что все трое доступны. Я разговариваю с ними, должен баловать их и давать им почувствовать свою важность. Все они хорошие ребята и сильные игроки. Я разговариваю с ними каждый день и мне нравится их менталитет. Они будут большой подмогой. Они сосредоточены и хотят внести свой вклад, будь то с самого начала или во время игры».

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус Вильярреал Лига чемпионов Игор Тудор пресс-конференция Кенан Йылдыз Глейсон Бремер Хефрен Тюрам
Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
