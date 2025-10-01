Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 октября 2025, 04:45
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Коллаж Sport.ua

1 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В четвертом раунде украинка сыграет против седьмой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии после игры Свентек – Наварро. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Джессики.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Эммы Наварро.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕИКА

Марта Костюк Джессика Пегула смотреть онлайн WTA Пекин
