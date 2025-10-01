Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине
1 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В четвертом раунде украинка сыграет против седьмой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок состоится вторым запуском вечерней сессии после игры Свентек – Наварро. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Джессики.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Эммы Наварро.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1