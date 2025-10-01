Мбаппе забил во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие

Мбаппе отличился во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие.

Француз начал месяц голом в ворота сборной Украины во Вроцлаве, а завершил его хет-триком против «Кайрата» в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.

Голы Килиана Мбаппе в сентябре (12)

Украина – гол

Исландия – гол и ассист

Реал Сосьедад – гол и ассист

Марсель – дубль

Эспаньол – гол

Леванте – дубль

Атлетико – гол

Кайрат – хет-трик

Французский нападающий реализовал 9-й пенальти в Лиге чемпионов. Только 8 игроков в истории турнира имеют в своем активе большее количество.

Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти в Лиге чемпионов

19 – Криштиану Роналду (Португалия)

19 – Роберт Левандовски (Польша)

18 – Лионель Месси (Аргентина)

12 – Гарри Кейн (Англия)

11 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

11 – Серхио Агуэро (Аргентина)

10 – Луис Фигу (Португалия)

10 – Жоржиньо (Италия)

9 – Килиан Мбаппе (Франция)

После двух сыгранных матчей Лиги чемпионов в активе Килиана Мбаппе 5 забитых голов.