Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:42 | Обновлено 01 октября 2025, 01:43
40
0

Мбаппе забил во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие

Против каких команд французский нападающий отмечался голами?

01 октября 2025, 01:42 | Обновлено 01 октября 2025, 01:43
40
0
Мбаппе забил во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мбаппе отличился во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие.

Француз начал месяц голом в ворота сборной Украины во Вроцлаве, а завершил его хет-триком против «Кайрата» в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.

Голы Килиана Мбаппе в сентябре (12)

  • Украина – гол
  • Исландия – гол и ассист
  • Реал Сосьедад – гол и ассист
  • Марсель – дубль
  • Эспаньол – гол
  • Леванте – дубль
  • Атлетико – гол
  • Кайрат – хет-трик

Французский нападающий реализовал 9-й пенальти в Лиге чемпионов. Только 8 игроков в истории турнира имеют в своем активе большее количество.

Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти в Лиге чемпионов

  • 19 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 19 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 18 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 12 – Гарри Кейн (Англия)
  • 11 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 11 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 10 – Луис Фигу (Португалия)
  • 10 – Жоржиньо (Италия)
  • 9 – Килиан Мбаппе (Франция)

После двух сыгранных матчей Лиги чемпионов в активе Килиана Мбаппе 5 забитых голов.

По теме:
Марсель – Аякс – 4:0. Разгром нидерландского гранда. Видео голов и обзор
Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Реал Мадрид статистика Кайрат Алматы Килиан Мбаппе Лига чемпионов Криштиану Роналду Роберт Левандовски Лионель Месси Руд ван Нистелрой Серхио Агуэро Луиш Фигу Жоржиньо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Футбол | 01 октября 2025, 01:43 0
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0. Осимхен принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Футбол | 30.09.2025, 21:39
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа. Реал разбил Кайрат в ЛЧ, отгрузив 5 мячей
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30.09.2025, 08:48
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем