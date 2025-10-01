Мбаппе забил во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие
Против каких команд французский нападающий отмечался голами?
Мбаппе отличился во всех восьми матчах сентября, в которых принимал участие.
Француз начал месяц голом в ворота сборной Украины во Вроцлаве, а завершил его хет-триком против «Кайрата» в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.
Голы Килиана Мбаппе в сентябре (12)
- Украина – гол
- Исландия – гол и ассист
- Реал Сосьедад – гол и ассист
- Марсель – дубль
- Эспаньол – гол
- Леванте – дубль
- Атлетико – гол
- Кайрат – хет-трик
Французский нападающий реализовал 9-й пенальти в Лиге чемпионов. Только 8 игроков в истории турнира имеют в своем активе большее количество.
Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти в Лиге чемпионов
- 19 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 19 – Роберт Левандовски (Польша)
- 18 – Лионель Месси (Аргентина)
- 12 – Гарри Кейн (Англия)
- 11 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 11 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 10 – Луис Фигу (Португалия)
- 10 – Жоржиньо (Италия)
- 9 – Килиан Мбаппе (Франция)
После двух сыгранных матчей Лиги чемпионов в активе Килиана Мбаппе 5 забитых голов.
⚽ vs. Ukraine— Squawka (@Squawka) September 30, 2025
⚽vs. Iceland
⚽vs. Real Sociedad
⚽⚽ vs. Marseille
⚽ vs. Espanyol
⚽⚽ vs. Levante
⚽️ vs. Atletico
⚽️ vs. Kairat
Kylian Mbappé has scored in EVERY game for club and country in September. 👏 pic.twitter.com/V1brJ9TXQl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол