Мбаппе поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Килиан Мбаппе вышел на чистое шестое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В матче 2-го тура самого престижного турнира Европы «Реал» на выезде победил «Кайрат» со счетом 5:0.

Хет-триком в составе гостей отметился Килиан Мбаппе.

Для французского нападающего эти голы стали 58-м, 59-м и 60-м в турнире (6-е место в истории соревнования).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

Французский нападающий в возрасте 26 лет и 284 дней стал вторым самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 60 голов (после Лионеля Месси в возрасте 26 лет и 86 дней).

Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории «Реала», который забил каждый из пяти первых голов команды в одном сезоне ЛЧ.

По количеству хет-триков в еврокубке Мбаппе догнал Карима Бензема (по 4).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в Лиге чемпионов

Plus jeunes à atteindre les 60 buts en @ChampionsLeague :



- Lionel Messi à 26 ans et 86 jours

- KYLIAN MBAPPE à 26 ans et 284 jours

- Cristiano Ronaldo à 29 ans et 21 jours #UCL