Мбаппе поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Это произошло в выездном матче 2-го тура против «Кайрата»
Килиан Мбаппе вышел на чистое шестое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
В матче 2-го тура самого престижного турнира Европы «Реал» на выезде победил «Кайрат» со счетом 5:0.
Хет-триком в составе гостей отметился Килиан Мбаппе.
Для французского нападающего эти голы стали 58-м, 59-м и 60-м в турнире (6-е место в истории соревнования).
Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 105 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 60 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
Французский нападающий в возрасте 26 лет и 284 дней стал вторым самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 60 голов (после Лионеля Месси в возрасте 26 лет и 86 дней).
Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории «Реала», который забил каждый из пяти первых голов команды в одном сезоне ЛЧ.
По количеству хет-триков в еврокубке Мбаппе догнал Карима Бензема (по 4).
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в Лиге чемпионов
- 8 – Лионель Месси, Криштиану Роналду
- 6 – Роберт Левандовски
- 4 – Карим Бензема, Килиан Мбаппе
