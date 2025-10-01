Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:34 | Обновлено 01 октября 2025, 01:35
Мбаппе поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Это произошло в выездном матче 2-го тура против «Кайрата»

Мбаппе поднялся на шестое место среди лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе вышел на чистое шестое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

В матче 2-го тура самого престижного турнира Европы «Реал» на выезде победил «Кайрат» со счетом 5:0.

Хет-триком в составе гостей отметился Килиан Мбаппе.

Для французского нападающего эти голы стали 58-м, 59-м и 60-м в турнире (6-е место в истории соревнования).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 105 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 60 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)

Французский нападающий в возрасте 26 лет и 284 дней стал вторым самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 60 голов (после Лионеля Месси в возрасте 26 лет и 86 дней).

Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории «Реала», который забил каждый из пяти первых голов команды в одном сезоне ЛЧ.

По количеству хет-триков в еврокубке Мбаппе догнал Карима Бензема (по 4).

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в Лиге чемпионов

  • 8 – Лионель Месси, Криштиану Роналду
  • 6 – Роберт Левандовски
  • 4 – Карим Бензема, Килиан Мбаппе

