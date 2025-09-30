Ханс-Дитер ФЛИК: «Я не думаю о прошлом. Я сосредоточен на настоящем»

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал пресс-конференцию перед матчем второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «ПСЖ»:

«ПСЖ — команда мирового уровня с тренером того же уровня. Я люблю их, это будет для нас вызов, и мы с нетерпением ждем завтрашней игры».

«Отсутствующие в завтрашнем матче? Я думаю, что то, что происходит, — часть нашей работы. Конечно, это не идеально для игроков, и каждый тренер хочет иметь в своем распоряжении всех своих игроков. Но такова ситуация. Болельщики тоже с нетерпением ждали матча, несмотря на отсутствие некоторых крупных игроков, но каждая команда имеет высокое качество, и завтра будет отличная игра».

«Мы всегда должны работать над нашим планом на матч и над тем, как мы играем. Все дело в позиционировании и контроле мяча. Завтра будет нелегко, потому что они тоже любят прессинговать и отбирать мяч. Мы должны играть на максимальном уровне от начала до конца. Это Лига чемпионов, и это то, чего мы ожидаем от наших игроков».

О постоянных ротациях на позиции центрального защитника: «Дело не в том, что мы не нашли формулу, а в том, как подойти к матчу против соперника. Каждая команда отличается, и мы выбираем состав исходя из этого».

О позиции нападюащего: «В течение 90 минут нам понадобятся Левандовски и Ферран. Посмотрим, кто выйдет в стартовом составе».

«Нет. Это было в прошлом (прим слова Энрике о прессинге Араухо, сказанные 2 года назад), а сейчас ситуация другая. Я уверен в силе Араухо; он невероятный и сильный игрок, готовый дать все от себя, что он и продемонстрировал в предыдущих матчах, и я рад, что он в моей команде».

«Матч в Ньюкасле был очень важен для Рэшфорда с точки зрения уверенности в себе. Непросто приехать сюда из Премьер-лиги. Он хорошо справляется».

«Вылет в четвертьфинале от ПСЖ два сезона назад? Я не думаю о прошлом. Я сосредоточен на настоящем. Это другая команда, будь то ПСЖ или «Барселона», и все изменилось».

«Педри очень вырос — он становится настоящим лидером на поле».

Поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 1 октября в 22:00 по Киеву.

