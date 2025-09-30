Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Карабах
01.10.2025 19:45 - : -
Копенгаген
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 20:37 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:38
Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 1 октября в 19:45

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карабах

1 октября состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Копенгаген (Дания).

Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре ЛЧ Карабах сенсационно обыграл Бенфику (3:2), а Копенгаген сыграл вничью с Байером (2:2).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Карабах – Копенгаген
Копенгаген Карабах Агдам Лига чемпионов
