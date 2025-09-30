01.10.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов30 сентября 2025, 20:37 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:38
25
0
Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 1 октября в 19:45
1 октября состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Копенгаген (Дания).
Поединок пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре ЛЧ Карабах сенсационно обыграл Бенфику (3:2), а Копенгаген сыграл вничью с Байером (2:2).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Карабах – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карабах – КопенгагенСмотреть трансляцию
|
