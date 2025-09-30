Источник: Бленуце ходит по Киеву с охраной
Руководство Динамо защищает своего футболиста
Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце передвигается по столице Украины с охраной, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.
Источник добавляет, что, на его памяти, руководство столичного клуба не защищало так ни одного своего футболиста.
Бленуце перешел в киевское «Динамо» из румынской «Крайовы» в сентябре за 2 миллиона евро. В нынешней кампании нападающий провел 4 матча, но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее о ситуации Владислава Бленуце высказался Тибериу Гиоане.
