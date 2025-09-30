Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Бленуце ходит по Киеву с охраной
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 23:08
Источник: Бленуце ходит по Киеву с охраной

Руководство Динамо защищает своего футболиста

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце передвигается по столице Украины с охраной, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

Источник добавляет, что, на его памяти, руководство столичного клуба не защищало так ни одного своего футболиста.

Бленуце перешел в киевское «Динамо» из румынской «Крайовы» в сентябре за 2 миллиона евро. В нынешней кампании нападающий провел 4 матча, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее о ситуации Владислава Бленуце высказался Тибериу Гиоане.

Виктор Вацко Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
Комментарии 3
Richard Lewis
" Play stupid games – win stupid prizes" як то кажуть
Ответить
0
Фанаты Бленуце
Без охраны ему не как, он наш новый кумир. Это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир.
Ответить
-2
Александр Зеленко
Сцутся за vафлю пленную.. 😄🐔🐏
Ответить
-2
