Источник: Бленуце ходит по Киеву с охраной

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце передвигается по столице Украины с охраной, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

Источник добавляет, что, на его памяти, руководство столичного клуба не защищало так ни одного своего футболиста.

Бленуце перешел в киевское «Динамо» из румынской «Крайовы» в сентябре за 2 миллиона евро. В нынешней кампании нападающий провел 4 матча, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее о ситуации Владислава Бленуце высказался Тибериу Гиоане.