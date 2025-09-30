Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Лунин? Алонсо удивил стартовым составом Реала на игру с Кайратом
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 18:36 |
Сыграет ли Лунин? Алонсо удивил стартовым составом Реала на игру с Кайратом

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени

30 сентября 2025, 18:36 |
Сыграет ли Лунин? Алонсо удивил стартовым составом Реала на игру с Кайратом
Коллаж Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет на скамейке запасных матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата».

Игра состоится в Алматы на стадионе «Орталик». Время начала поединка – 19:45 по Киеву.

Интересно, что в стартовом составе королевского клуба выйдет французский форвард Килиан Мбаппе, хотя за несколько часов до игры популярные испанские газеты сообщали, что нападающему дадут отдых и не будут использовать в этой встрече.

Стартовые составы на матч Кайрат – Реал:

Андрей Лунин Реал Мадрид Кайрат Алматы Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
