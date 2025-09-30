Сыграет ли Лунин? Алонсо удивил стартовым составом Реала на игру с Кайратом
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет на скамейке запасных матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата».
Игра состоится в Алматы на стадионе «Орталик». Время начала поединка – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что в стартовом составе королевского клуба выйдет французский форвард Килиан Мбаппе, хотя за несколько часов до игры популярные испанские газеты сообщали, что нападающему дадут отдых и не будут использовать в этой встрече.
Стартовые составы на матч Кайрат – Реал:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»
Поединок состоится 30 сентября в 22:00 по Киеву