Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 18:08 | Обновлено 30 сентября 2025, 18:25
Барселона – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

колаж Sport.ua

В среду, 1 октября, должен состояться матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с уверенной победы над «Аталантой» (4:0). «Барселоне» удалось в Англии обыграть «Ньюкасл» (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона ПСЖ Лига чемпионов
