Барселона – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 октября в 22:00 по Киеву
В среду, 1 октября, должен состояться матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с уверенной победы над «Аталантой» (4:0). «Барселоне» удалось в Англии обыграть «Ньюкасл» (2:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
