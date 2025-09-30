В среду, 1 октября, должен состояться матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Барселона» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начал сезон в главном еврокубке с уверенной победы над «Аталантой» (4:0). «Барселоне» удалось в Англии обыграть «Ньюкасл» (2:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция