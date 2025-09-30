СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Кайрат – Реал

27.00 – 12.00 – 1.12

22:00 Галатасарай – Ливерпуль

4.97 – 4.92 – 1.64

22:00 Пафос – Бавария

19.00 – 9.70 – 1.16

22:00 Челси – Бенфика

1.68 – 4.20 – 5.48

