СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Кайрат – Реал

Ggbet 27.00 – 12.00 – 1.12

22:00 Галатасарай – Ливерпуль

Ggbet 4.97 – 4.92 – 1.64

22:00 Пафос – Бавария

Ggbet 19.00 – 9.70 – 1.16

22:00 Челси – Бенфика

Ggbet 1.68 – 4.20 – 5.48

