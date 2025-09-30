Евгений ПАВЛЮК: «Как видим, мы использовали свой момент»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 7-го тура УПЛ.

– Женя, поздравляем с победой. Каковы первые впечатления после матча?

– Спасибо. Впечатления невероятные. Это была очень хорошая игра, мы к ней готовились целую неделю. После матча в Кубке мы разбирали игру соперника. Мы знали, что будет очень тяжело, но спасибо ребятам, спасибо тренерскому штабу, спасибо болельщикам за то, что мы выдержали и выиграли сегодня победу.

– Согласишься с тем, что сегодняшний матч был, по сути, до гола?

– Да. Но мы не думали о том, будет ли много голов. Как оказалось, сегодня один гол нам помог победить.

– «Колос» к этому матчу подходил с лучшей обороной в УПЛ, как готовились ее раскрывать?

– Много работали на тренировках, много работали над теорией. У нас было очень много вариантов, как это все сделать. Как видим, мы использовали свой момент, забили и победили.

– Важно ли было тебе лично победить в родном Житомире?

– Да, у меня сегодня было лично очень много болельщиков, я им очень благодарен. В целом спасибо всем болельщикам, потому что сегодня чувствовалась их поддержка, как и в каждом домашнем матче, поэтому я очень благодарен и рад, что мы здесь побеждаем.

– Насколько эта беспроигрышная серия положительно влияет на атмосферу в раздевалке?

– Конечно, это положительно влияет. Побеждать всегда приятно, поэтому мы сейчас настраиваемся на победу в каждом матче. Хочется побеждать и в дальнейшем.