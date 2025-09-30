Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без шансов для Лунина. Хаби Алонсо нашел голкипера, который заменит Куртуа
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 12:02
Без шансов для Лунина. Хаби Алонсо нашел голкипера, который заменит Куртуа

Хави Наварро считается одним из самых перспективных вратарей в Мадриде за несколько лет

Без шансов для Лунина. Хаби Алонсо нашел голкипера, который заменит Куртуа
Instagram. Хави Наварро

Во вторник, 30 сентября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Кайрат» из Казахстана и мадридский «Реал».

В итоговую заявку на это противостояние попал талантливый испанский голкипер Хави Наварро, который считается одним из самых перспективных футболистов в академии королевского клуба.

По информации испанской прессы, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо впечатлен прогрессом 18-летнего футболиста и решил вызвать Хави на поединок Лиги чемпионов, чтобы тот имел возможность потренироваться с первой командой.

Наставник «Реала» U-19 Альваро Арбелоа также в восторге от уверенной игры Наварро и уже общался с Алонсо о перспективах вратаря. Если испанец продолжит прогрессировать, то будет рассматриваться в качестве первого номера мадридской команды после ухода Тибо Куртуа.

На данный момент 33-летний бельгиец считается игроком стартового состава, а резервным голкипером является Андрей Лунин. Место третьего номера занимает Фран Гонсалес.

Лига чемпионов Кайрат Алматы Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
