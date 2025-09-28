Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Лига чемпионов
28 сентября 2025, 14:58 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:59
371
0

С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом

Мадридский клуб пролетит 11 часов, чтобы провести матч Лиги чемпионов

28 сентября 2025, 14:58 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:59
371
0
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на предстоящий выездной поединок против «Кайрата» во втором туре Лиги чемпионов.

Испанскому клубу предстоит более 11 часов перелета до Алматы, где на арене «Almaty Central Stadium» состоится футбольное противостояние.

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо взял с собой 22 исполнителя, среди которых присутствует украинский вратарь Андрей Лунин.

Вне списка оказались такие известные игроки, как Эдер Милитао, Ферлан Менди, Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер. Все четверо футболистов проходят восстановление после травм.

Поединок второго тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября, начало в 19:45.

Заявка «Реала» на выездной матч с «Кайратом»

По теме:
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
60-миллионый игрок Реала планирует покинуть команду зимой из-за Хаби Алонсо
Облегчение. Реал получил положительную новость о состоянии ключевого игрока
Реал Мадрид Лига чемпионов Кайрат Алматы заявка заявки на Лигу чемпионов Трент Александер-Арнольд Ферлан Менди Антонио Рюдигер Эдер Милитао
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28 сентября 2025, 00:58 17
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею

Команда Дмитрия Михайленко удержала нужный результат

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 08:00
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
Футбол | 28.09.2025, 14:51
Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
Итоги первого дня ЧМ U-20. Украина с 3 очками занимает 2-ю позицию в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 15
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 217
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем