С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Мадридский клуб пролетит 11 часов, чтобы провести матч Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на предстоящий выездной поединок против «Кайрата» во втором туре Лиги чемпионов.
Испанскому клубу предстоит более 11 часов перелета до Алматы, где на арене «Almaty Central Stadium» состоится футбольное противостояние.
Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо взял с собой 22 исполнителя, среди которых присутствует украинский вратарь Андрей Лунин.
Вне списка оказались такие известные игроки, как Эдер Милитао, Ферлан Менди, Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер. Все четверо футболистов проходят восстановление после травм.
Поединок второго тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября, начало в 19:45.
Заявка «Реала» на выездной матч с «Кайратом»
