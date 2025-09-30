Экс-игрок Динамо: «Бленуце играет плохо и покинет киевский клуб зимой»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Румынии Тибериу Гиоане поделился мнением о выступлении своего соотечественника Владислава Бленуце, который во время летнего трансферного окна подписал контракт с «бело-синими».

«Я видел его игру только по телевизору, он забил в свои ворота (в матче с «Александрией» автогол Бленуце переписали на гол Булецы – прим). Он играет плохо и так идет матч за матчем. Мы с Флорином Чернатом вместе сыграли 500 матчей в киевском «Динамо» и не один раз не забивали в свои ворота. Владислав не успел провести и два поединка, как забил в свои.

Все могло быть иначе, если бы он успешно дебютировал в Украине. К сожалению, теперь все плохо. Вероятно, Бленуце покинет киевский клуб во время зимнего трансферного окна. Они разойдутся с клубом. Жаль, я не знал о ситуации с его постами в социальных сетях», – подытожил Гиоане.

Бленуце перебрался в киевский клуб из румынской «Крайовы» в сентябре за два миллиона евро (по данным Transfermarkt). В нынешнем сезоне форвард провел четыре матча в чемпионате и Кубке Украины, но не сумел отметиться результативными действиями.

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. Отставание от лидера составляет два очка. В ближайшем матче, который состоится 2 октября, подопечные Шовковского сыграют в Лиге конференций против английского «Кристал Пэлас».