Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Бленуце играет плохо и покинет киевский клуб зимой»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 11:27 |
1802
3

Экс-игрок Динамо: «Бленуце играет плохо и покинет киевский клуб зимой»

Тибериу Гиоане недовлен игрой своего соотечественника после трансфера в чемпионат Украины

30 сентября 2025, 11:27 |
1802
3 Comments
Экс-игрок Динамо: «Бленуце играет плохо и покинет киевский клуб зимой»
Instagram. Владислав Бленуце

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Румынии Тибериу Гиоане поделился мнением о выступлении своего соотечественника Владислава Бленуце, который во время летнего трансферного окна подписал контракт с «бело-синими».

«Я видел его игру только по телевизору, он забил в свои ворота (в матче с «Александрией» автогол Бленуце переписали на гол Булецы – прим). Он играет плохо и так идет матч за матчем. Мы с Флорином Чернатом вместе сыграли 500 матчей в киевском «Динамо» и не один раз не забивали в свои ворота. Владислав не успел провести и два поединка, как забил в свои.

Все могло быть иначе, если бы он успешно дебютировал в Украине. К сожалению, теперь все плохо. Вероятно, Бленуце покинет киевский клуб во время зимнего трансферного окна. Они разойдутся с клубом. Жаль, я не знал о ситуации с его постами в социальных сетях», – подытожил Гиоане.

Бленуце перебрался в киевский клуб из румынской «Крайовы» в сентябре за два миллиона евро (по данным Transfermarkt). В нынешнем сезоне форвард провел четыре матча в чемпионате и Кубке Украины, но не сумел отметиться результативными действиями.

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. Отставание от лидера составляет два очка. В ближайшем матче, который состоится 2 октября, подопечные Шовковского сыграют в Лиге конференций против английского «Кристал Пэлас».

По теме:
Источник: Буткевич пообещал Ротаню безумные деньги, но есть одно условие
Воспитанник Динамо рассказал о проблемах с Зарей и переходе в Шахтер
Ротань признался, что сделал после вылета Полесья из Кубка Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Бленуце Тибериу Гиоане
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Футбол | 29 сентября 2025, 15:19 5
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о целях и задачах команды

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30 сентября 2025, 08:48 4
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья
Футбол | 30.09.2025, 11:30
Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья
Шальная ничья Динамо, разгромы от Шахтера и Полесья
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Футбол | 30.09.2025, 09:36
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
За 4 гри ні одної користі від гри для команди просто баласт
Ответить
+2
vbrjkf
Соромно за земляка ? Ото ж бо. Не то, що ви з Чернатом, які гідно підтримували марку румунського футболу.
Ответить
+1
Singularis
Будет внукам рассказывть: Я видел самого Суркиса!
Ответить
0
Популярные новости
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 1
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем