Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 06:16 |
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев

Самба Диалло вернулся в клуб

06 октября 2025, 06:16 |
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
ФК Динамо. Самба Диалло

Левый вингер «Динамо» и сборной Сенегала U-23 Самба Диалло вернулся в Киев.

Футболист уже находится на тренировочной базе киевского гранда, где поддерживает физическую форму.

Сообщалось, что на вингера не рассчитывает наставник киевлян Александр Шовковский, поэтому сенегалец будет тренироваться с молодежной командой.

Контракт Диалло с командой действует до конца 2026 года.

Прошлый сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.

По теме:
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»
Динамо Киев трансферы Александр Шовковский трансферы УПЛ Самба Диалло видео
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
