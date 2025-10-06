Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев

Левый вингер «Динамо» и сборной Сенегала U-23 Самба Диалло вернулся в Киев.

Футболист уже находится на тренировочной базе киевского гранда, где поддерживает физическую форму.

Сообщалось, что на вингера не рассчитывает наставник киевлян Александр Шовковский, поэтому сенегалец будет тренироваться с молодежной командой.

Контракт Диалло с командой действует до конца 2026 года.

Прошлый сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.