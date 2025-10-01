Источник: УАФ ввела неприятное нововведение для сборной перед отбором на ЧМ

Сборная Украины по футболу неудачно начала отбор на чемпионат мира по футболу 2026, где в двух матчах с Францией и Азербайджаном набрала только одно очко.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, впервые за долгое время УАФ не озвучила перед началом отборочного цикла сумму премиальных для футболистов за выход на мировое первенство. Более того, о каких-либо дополнительных выплатах игрокам вообще не шла речь.

Сборная Украины продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026 матчем против Исландии, который пройдет 10 октября. 13 октября команда Реброва сыграет с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров согласился возглавить «Панатинаикос», но УАФ не отпускает его.