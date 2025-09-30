ФОТО. Красавица! У нападающего сборной Украины U-20 огненная девушка

Огненная красавица покорила сердце Александра Пищура – нападающий сборной Украины даже на ЧМ-2025 не забывает о своей возлюбленной.

С поддержкой девушки форвард «Дьйора» начал молодежный чемпионат мира U-20 в Чили с победного гола.

20-летний сын легендарного игрока «Волыни» забил мощным ударом головой, а Украина обыграла Корею 2:1.

Их роман длится несколько месяцев, в соцсетях Пищур не скрывает чувств: «Самая красивая девушка, моя киска, люблю».

После его гола Амина трогательно написала: «Мой любимый».