30 сентября 2025, 02:47
ФОТО. Красавица! У нападающего сборной Украины U-20 огненная девушка

Александр Пищур-младший имеет хорошую поддержку за пределами футбольного поля

ФОТО. Красавица! У нападающего сборной Украины U-20 огненная девушка
Instagram. Александр Пищур и его девушка Амина

Огненная красавица покорила сердце Александра Пищура – нападающий сборной Украины даже на ЧМ-2025 не забывает о своей возлюбленной.

С поддержкой девушки форвард «Дьйора» начал молодежный чемпионат мира U-20 в Чили с победного гола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

20-летний сын легендарного игрока «Волыни» забил мощным ударом головой, а Украина обыграла Корею 2:1.

Их роман длится несколько месяцев, в соцсетях Пищур не скрывает чувств: «Самая красивая девушка, моя киска, люблю».

После его гола Амина трогательно написала: «Мой любимый».

