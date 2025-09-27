ВИДЕО. Украина U-20 в стартовом матче на ЧМ-2025 забила 2 гола за 16 минут

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 23:22 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:34
414
0

Геннадий Синчук и Александр Пищур оформили сине-желтым гандикап в игре с Южной Кореей

Сборная Украины U-20 забили два гола сверстникам из Южной Кореи за 16 минут матч первого тура группы B чемпионата мира 2025 среди команд U-20.

На 13-й минуте отличился Геннадий Синчук, а уже на 16-й Александр Пищур увеличил преимущество сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль проходит на стадионах Чили. Украинцы и южнокорейцы играют на арене Элиас Фигероа в городе Вальпараисо.

Наставником украинской сборной является Дмитрий Михайленко. В одном квартете Украина также выступает вместе с Парагваем U-20 и Панамой U-20.

В 2019 году Украина U-20 выиграла трофей чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

УАФ
УАФ
