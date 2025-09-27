Сборная Украины U-20 забили два гола сверстникам из Южной Кореи за 16 минут матч первого тура группы B чемпионата мира 2025 среди команд U-20.

На 13-й минуте отличился Геннадий Синчук, а уже на 16-й Александр Пищур увеличил преимущество сине-желтых.

Мундиаль проходит на стадионах Чили. Украинцы и южнокорейцы играют на арене Элиас Фигероа в городе Вальпараисо.

Наставником украинской сборной является Дмитрий Михайленко. В одном квартете Украина также выступает вместе с Парагваем U-20 и Панамой U-20.

В 2019 году Украина U-20 выиграла трофей чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

❗️ ВИДЕО. Украина U-20 в стартовом матче на ЧМ-2025 забила 2 гола за 16 минут

