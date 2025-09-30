Томас ФРАНК: «Их история уникальна»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 03:24
Главный тренер «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от матча против «Буде-Глимт»

УЕФА. Томас Франк

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимт»:

«Я, конечно, смотрел матчи с «Буде-Глимт» в прошлом сезоне, но я также смотрел много других игр «Буде-Глимт» . Я считаю, что это фантастическая команда. Я считаю, что их клуб фантастический. Я считаю, что их история уникальна во многих аспектах. Я уверен, что о «Буде-Глимт» знает вся Европа, потому что, на мой взгляд, это немного похоже на сказку. Мне, конечно, нравится скандинавская связь между Данией и Норвегией, поэтому я, конечно, следил за ними немного, может, чуть ближе, и учитывая мое происхождение, чтобы увидеть, как они строили свой клуб на протяжении многих лет с основной группой людей, согласовывая стратегию, структуру, упорно работая на протяжении многих лет, а затем просто построили небольшой клуб, который внезапно стал абсолютной силой в Норвегии и сейчас соревнуется в Европе на протяжении многих сезонов. Я считаю, что это чрезвычайно впечатляюще. Кьетил Кнутсен и его команда проделали потрясающую работу. Их стиль игры является довольно уникальным во многих аспектах. Это чрезвычайно хорошо тренированная команда, поэтому я очень ее уважаю и восхищаюсь ею.

Я бы сказал, что их самая большая сила – это структура их игры. Они очень хорошо тренированы, поэтому их схемы очень четкие, что, по моему мнению, является огромной силой. Поэтому я очень хорошо понимаю, что мы... Да, мы из Премьер-лиги и так далее, но мы также видим, что в прошлом году нам пришлось очень хорошо защищаться против них. Без сомнения. Они очень хорошо и четко знают, как хотят играть, а также играют очень, очень быстро на этом поле».

Матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм» состоится 30 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Буде-Глимт Лига чемпионов Томас Франк пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
