Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
Англия
01 октября 2025, 05:20 |
174
0

ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»

Француз о Стивене Джеррарде

01 октября 2025, 05:20 |
174
0
ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный Зинедин Зидан похвалил бывшего лидера «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«В свое время, в течение двух-трех лет Стивен Джеррард был лучшим полузащитником в мире. Джеррард был предан «Ливерпулю» на протяжении всей своей карьеры, что является замечательным для клуба, но если бы он хотел уйти, то каждый ведущий клуб Европы хотел бы видеть его в своих рядах.

Утверждать, что он не был топ-игроком, неправильно», — сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Тотти, а не Шевченко. Экс-игрок Динамо – о детских пристрастиях
Мбаппе обошел легенду Реала по количеству голов в Ла Лиге
Зинедин Зидан Стивен Джеррард
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Футбол | 30 сентября 2025, 23:49 6
Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ
Невероятный Кейн, первый гол Джексона. Бавария разгромила Пафос в ЛЧ

Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Лига чемпионов 2025/26: Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 01.10.2025, 05:15
Лига чемпионов 2025/26: Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30.09.2025, 09:19
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем