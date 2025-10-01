ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
Француз о Стивене Джеррарде
Легендарный Зинедин Зидан похвалил бывшего лидера «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
«В свое время, в течение двух-трех лет Стивен Джеррард был лучшим полузащитником в мире. Джеррард был предан «Ливерпулю» на протяжении всей своей карьеры, что является замечательным для клуба, но если бы он хотел уйти, то каждый ведущий клуб Европы хотел бы видеть его в своих рядах.
Утверждать, что он не был топ-игроком, неправильно», — сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий гранд добыл победу со счетом 5:1
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол