Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей
Испания
16 декабря 2025, 03:32 |
Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей

Зизу настроен тренировать только сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

На фоне нестабильных результатов мадридского «Реала» имя Зинедина Зидана снова начало появляться в СМИ как потенциальная замена Хаби Алонсо. Впрочем, французский специалист четко дал понять, что возвращаться на тренерский мостик «сливочных» не планирует.

По информации источников, близких к окружению Зидана, он уже сообщил нескольким представителям французского футбола, в частности Килиану Мбаппе, что его следующим шагом станет работа со сборной Франции после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет Дидье Дешам.

Таким образом, Зидан окончательно снял свою кандидатуру с обсуждения возможных изменений в «Реале». Француз, в свою очередь, сосредоточен на предстоящей работе с «сине-бело-красными» и не намерен вмешиваться в тренерские дискуссии вокруг мадридского клуба.

Зинедин Зидан Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
