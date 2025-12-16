Зидан признался Мбаппе, какую команду будет тренировать следующей
Зизу настроен тренировать только сборную Франции
На фоне нестабильных результатов мадридского «Реала» имя Зинедина Зидана снова начало появляться в СМИ как потенциальная замена Хаби Алонсо. Впрочем, французский специалист четко дал понять, что возвращаться на тренерский мостик «сливочных» не планирует.
По информации источников, близких к окружению Зидана, он уже сообщил нескольким представителям французского футбола, в частности Килиану Мбаппе, что его следующим шагом станет работа со сборной Франции после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет Дидье Дешам.
Таким образом, Зидан окончательно снял свою кандидатуру с обсуждения возможных изменений в «Реале». Француз, в свою очередь, сосредоточен на предстоящей работе с «сине-бело-красными» и не намерен вмешиваться в тренерские дискуссии вокруг мадридского клуба.
