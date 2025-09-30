Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо может принять неожиданное решение после поражения «бланкос» в матче против «Атлетико» (2:5).

Испанское издание Don Balon сообщает, что в «Реале» серьезно обеспокоены спадом в игре Тибо Куртуа. Последние выступления бельгийца вызывают сомнения как у руководства, так и в раздевалке клуба, что ставит под вопрос его позиции в команде.

По данным источника, главный тренер мадридцев Хаби Алонсо рассматривает вариант с заменой основного вратаря, а шанс получить место в старте может получить украинский голкипер Андрей Лунин.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В этом сезоне он еще не играл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

​