29 сентября 2025, 20:51 | Обновлено 29 сентября 2025, 20:52
Два игрока ЛНЗ близки к возвращению в строй

Драмбаев и Путря еще на больничном

Два игрока ЛНЗ близки к возвращению в строй
ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, динамика восстановления после травм у защитников ЛНЗ Ильи Путри и Александра Драмбаева проходит в соответствии с графиком, определенным клубным медперсоналом, и ожидается, что на следующей неделе они уже будут тренироваться в общей группе.

В текущем сезоне Драмбаев сыграл только в матче стартового тура с «Зарей», а Путря в этом сезоне на поле не появлялся. Их возвращение в строй должно обострить конкуренцию за место в стартовом составе.

Сейчас ЛНЗ занимает шестое место в УПЛ, набрав 11 очков, и в 8 туре померяется силами с «Шахтером».

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ничьей против «Кривбасса».

