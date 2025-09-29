Два игрока ЛНЗ близки к возвращению в строй

Как стало известно Sport.ua, динамика восстановления после травм у защитников ЛНЗ Ильи Путри и Александра Драмбаева проходит в соответствии с графиком, определенным клубным медперсоналом, и ожидается, что на следующей неделе они уже будут тренироваться в общей группе.

В текущем сезоне Драмбаев сыграл только в матче стартового тура с «Зарей», а Путря в этом сезоне на поле не появлялся. Их возвращение в строй должно обострить конкуренцию за место в стартовом составе.

Сейчас ЛНЗ занимает шестое место в УПЛ, набрав 11 очков, и в 8 туре померяется силами с «Шахтером».

