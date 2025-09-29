Два игрока ЛНЗ близки к возвращению в строй
Драмбаев и Путря еще на больничном
Как стало известно Sport.ua, динамика восстановления после травм у защитников ЛНЗ Ильи Путри и Александра Драмбаева проходит в соответствии с графиком, определенным клубным медперсоналом, и ожидается, что на следующей неделе они уже будут тренироваться в общей группе.
В текущем сезоне Драмбаев сыграл только в матче стартового тура с «Зарей», а Путря в этом сезоне на поле не появлялся. Их возвращение в строй должно обострить конкуренцию за место в стартовом составе.
Сейчас ЛНЗ занимает шестое место в УПЛ, набрав 11 очков, и в 8 туре померяется силами с «Шахтером».
Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ничьей против «Кривбасса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Будет запрещено добивать мяч после удара с пенальти
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1