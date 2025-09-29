ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги

29 сентября 2025 года на Месталье должен был состояться матч 7-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Овьедо».

Однако из-за погодных условий, а именно риска возникновения ливня и наводнения, было принято решение перенести игру.

Как сообщает официальный аккаунт Ла Лиги в сети Twitter, матч «Валенсия» – «Реал Овьедо» состоится 30 сентября в 20:00 по киевскому времени.

После 6 сыгранных матчей «Валенсия» с 8 очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Новичок Ла Лиги «Овьедо» идет 19-м, набрав всего 3 очка в 6 поединках.