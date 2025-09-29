Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК
Лига конференций
29 сентября 2025, 16:39 |
116
0

Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК

Как выступали украинские команды в этом турнире ранее?

29 сентября 2025, 16:39 |
116
0
Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» и «Динамо» станут первыми после «Зари» и «Днепр-1», которые сыграют в основном турнире Лиги конференций.

Уже в четверг, 2 октября, киевляне в Люблине примут английский «Кристал Пэлас», а «горняки» сыграют в Шотландии против местного «Абердина».

Украинские клубы 3 раза участвовали в этом турнире: дважды «Заря» и один раз – «Днепр-1». Команда из Луганска ни разу не смогла выйти из группы, однако днепряне сумели добраться до стадии 1/16 финала.

Украинские клубы в основном турнире Лиги конференций

2021/22

  • групповой этап, Буде-Глимт – Заря – 3:1
  • групповой этап, Заря – Рома – 0:3
  • групповой этап, ЦСКА София – Заря – 0:1
  • групповой этап, Заря – ЦСКА София – 2:0
  • групповой этап, Рома – Заря – 4:0
  • групповой этап, Заря – Буде-Глимт – 1:1

2022/23

  • групповой этап, Днепр-1 – АЗ – 0:1
  • групповой этап, Аполлон – Днепр-1 – 1:3
  • групповой этап, Днепр-1 – Вадуц – 2:2
  • групповой этап, Вадуц – Днепр-1 – 1:2
  • групповой этап, Днепр-1 – Аполлон – 1:0
  • групповой этап, АЗ – Днепр-1 – 2:1
  • 1/16 финала, АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0
  • 1/16 финала, Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:0
  • групповой этап, Заря – Гент – 1:1
  • групповой этап, Брейдаблик – Заря – 0:1
  • групповой этап, Заря – Маккаби Т.-А. – 1:3
  • групповой этап, Маккаби Т.-А. – Заря – 3:2
  • групповой этап, Гент – Заря – 4:1
  • групповой этап, Заря – Брейдаблик – 4:0

2025/26

  • этап лиги, Динамо – Кристал Пэлас
  • этап лиги, Самсунспор – Динамо
  • этап лиги, Динамо – Зрински
  • этап лиги, Омония – Динамо
  • этап лиги, Фиорентина – Динамо
  • этап лиги, Динамо – Ноа
  • этап лиги, Абердин – Шахтер
  • этап лиги, Шахтер – Легия
  • этап лиги, Шахтер – Брейдаблик
  • этап лиги, Шемрок Роверс – Шахтер
  • этап лиги, Хамрун Спартанс – Шахтер
  • этап лиги, Шахтер – Риека
По теме:
Фиорентина проведет 50-й поединок в Лиге конференций
Кристал Пэлас станет 10-м английским соперником Динамо в еврокубках
Абердин сыграл только два матча против украинских команд в еврокубках
Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев Заря Луганск Днепр-1 статистика Кристал Пэлас Абердин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Футбол | 29 сентября 2025, 14:14 10
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч
Без заветного трофея: 8 лучших игроков, которые не получили Золотой мяч

Рассказываем о звездах, которые не получили ЗМ

Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29 сентября 2025, 16:48 0
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем