Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК

«Шахтер» и «Динамо» станут первыми после «Зари» и «Днепр-1», которые сыграют в основном турнире Лиги конференций.

Уже в четверг, 2 октября, киевляне в Люблине примут английский «Кристал Пэлас», а «горняки» сыграют в Шотландии против местного «Абердина».

Украинские клубы 3 раза участвовали в этом турнире: дважды «Заря» и один раз – «Днепр-1». Команда из Луганска ни разу не смогла выйти из группы, однако днепряне сумели добраться до стадии 1/16 финала.

Украинские клубы в основном турнире Лиги конференций

2021/22

групповой этап, Буде-Глимт – Заря – 3:1

групповой этап, Заря – Рома – 0:3

групповой этап, ЦСКА София – Заря – 0:1

групповой этап, Заря – ЦСКА София – 2:0

групповой этап, Рома – Заря – 4:0

групповой этап, Заря – Буде-Глимт – 1:1

2022/23

групповой этап, Днепр-1 – АЗ – 0:1

групповой этап, Аполлон – Днепр-1 – 1:3

групповой этап, Днепр-1 – Вадуц – 2:2

групповой этап, Вадуц – Днепр-1 – 1:2

групповой этап, Днепр-1 – Аполлон – 1:0

групповой этап, АЗ – Днепр-1 – 2:1

1/16 финала, АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0

1/16 финала, Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:0

групповой этап, Заря – Гент – 1:1

групповой этап, Брейдаблик – Заря – 0:1

групповой этап, Заря – Маккаби Т.-А. – 1:3

групповой этап, Маккаби Т.-А. – Заря – 3:2

групповой этап, Гент – Заря – 4:1

групповой этап, Заря – Брейдаблик – 4:0

2025/26