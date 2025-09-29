Шахтер и Динамо станут первыми после Зари и Днепр-1, кто сыграет в ЛК
Как выступали украинские команды в этом турнире ранее?
«Шахтер» и «Динамо» станут первыми после «Зари» и «Днепр-1», которые сыграют в основном турнире Лиги конференций.
Уже в четверг, 2 октября, киевляне в Люблине примут английский «Кристал Пэлас», а «горняки» сыграют в Шотландии против местного «Абердина».
Украинские клубы 3 раза участвовали в этом турнире: дважды «Заря» и один раз – «Днепр-1». Команда из Луганска ни разу не смогла выйти из группы, однако днепряне сумели добраться до стадии 1/16 финала.
Украинские клубы в основном турнире Лиги конференций
2021/22
- групповой этап, Буде-Глимт – Заря – 3:1
- групповой этап, Заря – Рома – 0:3
- групповой этап, ЦСКА София – Заря – 0:1
- групповой этап, Заря – ЦСКА София – 2:0
- групповой этап, Рома – Заря – 4:0
- групповой этап, Заря – Буде-Глимт – 1:1
2022/23
- групповой этап, Днепр-1 – АЗ – 0:1
- групповой этап, Аполлон – Днепр-1 – 1:3
- групповой этап, Днепр-1 – Вадуц – 2:2
- групповой этап, Вадуц – Днепр-1 – 1:2
- групповой этап, Днепр-1 – Аполлон – 1:0
- групповой этап, АЗ – Днепр-1 – 2:1
- 1/16 финала, АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0
- 1/16 финала, Днепр-1 – АЕК Ларнака – 0:0
- групповой этап, Заря – Гент – 1:1
- групповой этап, Брейдаблик – Заря – 0:1
- групповой этап, Заря – Маккаби Т.-А. – 1:3
- групповой этап, Маккаби Т.-А. – Заря – 3:2
- групповой этап, Гент – Заря – 4:1
- групповой этап, Заря – Брейдаблик – 4:0
2025/26
- этап лиги, Динамо – Кристал Пэлас
- этап лиги, Самсунспор – Динамо
- этап лиги, Динамо – Зрински
- этап лиги, Омония – Динамо
- этап лиги, Фиорентина – Динамо
- этап лиги, Динамо – Ноа
- этап лиги, Абердин – Шахтер
- этап лиги, Шахтер – Легия
- этап лиги, Шахтер – Брейдаблик
- этап лиги, Шемрок Роверс – Шахтер
- этап лиги, Хамрун Спартанс – Шахтер
- этап лиги, Шахтер – Риека
