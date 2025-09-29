Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения

Украинская Премьер-лига поздравила легендарного экс-игрока «Милана», «Динамо» Киев и «Челси» Андрея Шевченко с 49-летием:

«Уважаемый Андрей Николаевич!

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет Вас с Днем рождения!

Ваш футбольный путь — это история настоящего профессионала. Как игрок Вы достигли вершин: завоевали «Золотой мяч», стали легендой «Динамо» и «Милана», лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Украины и навсегда вписали свое имя в историю мирового футбола.

Тренерский этап Вашей карьеры подарил болельщикам яркие эмоции, в частности выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, что стало историческим достижением для нашего футбола.

Сегодня же, на посту президента Украинской ассоциации футбола, Вы продолжаете служить украинскому футболу, открывая новые перспективы для его развития и утверждения престижа на международной арене.

Ваша настойчивость, целеустремленность и лидерские качества вселяют уверенность в дальнейших победах.

В этот праздничный день желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии и осуществления всех планов. Пусть каждый новый шаг приносит Вам радость и удовольствие, а впереди ждут только большие свершения».

