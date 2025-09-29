Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 11:01 |
51
0

Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения

Легендарному нападающему исполнилось 49 лет

29 сентября 2025, 11:01 |
51
0
Украинская Премьер-лига поздравила Андрея Шевченко с днем рождения
УПЛ. Андрей Шевченко

Украинская Премьер-лига поздравила легендарного экс-игрока «Милана», «Динамо» Киев и «Челси» Андрея Шевченко с 49-летием:

«Уважаемый Андрей Николаевич!

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет Вас с Днем рождения!

Ваш футбольный путь — это история настоящего профессионала. Как игрок Вы достигли вершин: завоевали «Золотой мяч», стали легендой «Динамо» и «Милана», лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Украины и навсегда вписали свое имя в историю мирового футбола.

Тренерский этап Вашей карьеры подарил болельщикам яркие эмоции, в частности выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, что стало историческим достижением для нашего футбола.

Сегодня же, на посту президента Украинской ассоциации футбола, Вы продолжаете служить украинскому футболу, открывая новые перспективы для его развития и утверждения престижа на международной арене.

Ваша настойчивость, целеустремленность и лидерские качества вселяют уверенность в дальнейших победах.

В этот праздничный день желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии и осуществления всех планов. Пусть каждый новый шаг приносит Вам радость и удовольствие, а впереди ждут только большие свершения».

Ранее «Динамо» поздравило Андрея Шевченко с 49-летием.

По теме:
Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем ​​рождения
Нужна операция. Игрок клуба Первой лиги получил серьезное повреждение
ФОТО. Игроки Полесья вместе с Буткевичем посетили боксерский турнир
Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29 сентября 2025, 09:17 7
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Волейбол | 28 сентября 2025, 11:40 0
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу

Состоялся предпоследний матч чемпионата мира по волейболу

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 08:18
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28.09.2025, 14:55
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
Футбол | 29.09.2025, 10:16
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 1
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 20
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем