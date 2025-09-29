Динамо тепло поздравило Андрея Шевченко с днем рождения
Легендарный нападающий отмечает свое 49-летие
Киевское «Динамо» поздравило легенду украинского футбола и нынешнего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с 49-летием.
Андрей Михайлович – воспитанник столичного клуба, который в составе «бело-синих» в течение двух периодов (1994–1999 и 2009–2012) провёл 249 матчей. На его счету 124 забитых гола и 41 результативная передача за «Динамо».
Вместе с киевлянами Шевченко поднимал над головой восемь трофеев – пять чемпионств Украины и три Кубка Украины.
Заявление киевского «Динамо» по случаю дня рождения Андрея Шевченко:
«ФК «Динамо» Киев искренне поздравляет легенду клуба и украинского футбола Андрея Шевченко с праздником!
Как воспитанник «Динамо», вы подарили миллионам болельщиков незабываемые эмоции, яркие победы и гордость за бело-синие цвета. Ваши достижения стали примером для целых поколений футболистов и навсегда вписаны в историю нашего клуба.
Сегодня Андрей Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола, заботясь о будущем и развитии.
Желаем крепкого здоровья, вдохновения, семейного счастья и новых достижений! Вместе к победам».
