Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
WTA
29 сентября 2025, 08:39 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:41
Итальянский дуэт не оставил шансов Людмиле и ее напарнице Эллен Перес во 2-м раунде

Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) за 53 минуты.

WTA 1000 Пекин. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [2] – 3:6, 0:6

Это было первое очное противостояние дуэтов.

Киченок и Перес в Пекине успели переиграть пару Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес.

Эррани и Паолини в четвертьфинале поборются либо против Камиллы Рахимовой и Лауры Зигемунд, либо против Эри Ходзуми и У Фансень.

