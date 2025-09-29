Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
Итальянский дуэт не оставил шансов Людмиле и ее напарнице Эллен Перес во 2-м раунде
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах проиграли второму сеяному тандему Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) за 53 минуты.
WTA 1000 Пекин. Пары. Хард, 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [2] – 3:6, 0:6
Это было первое очное противостояние дуэтов.
Киченок и Перес в Пекине успели переиграть пару Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес.
Эррани и Паолини в четвертьфинале поборются либо против Камиллы Рахимовой и Лауры Зигемунд, либо против Эри Ходзуми и У Фансень.
