28 сентября 2025, 23:30 |
Арсенал лидирует среди команд топ-5 лиг по голам со стандартных положений

Арсенал лидирует среди команд топ-5 лиг по голам со стандартных положений
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» снова забил после розыгрышей угловых и лидирует среди команд топ-5 лиг по количеству голов со стандартных положений.

В матче 6-го тура АПЛ лондонский клуб на выезде победил «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Микель Мерино забил 7-й гол в АПЛ в 2025 году. Ни один другой игрок «Арсенала» не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.

Гол Габриэла на 96-й минуте стал одним из самых поздних победных в текущем сезоне АПЛ:

  • 90+10' – Рио Нгумоха (Ливерпуль) против Ньюкасла
  • 90+7' – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) против Бернли
  • 90+7' – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас) против Ливерпуля
  • 90+6' – Габриэл (Арсенал) против Ньюкасла

7 из 12 голов «Арсенала», забитых в этом сезоне АПЛ, были осуществлены со стандартных положений. Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов сейчас это лучший результат:

  • 7 – Арсенал
  • 6 – Барселона
  • 5 – Бавария, Челси, ПСЖ, Айнтрахт, Ювентус

«Арсенал» после сегодняшней победы занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков – всего на два меньше, чем у лидера чемпионата, «Ливерпуля».

Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Мерино Габриэл Магальяес Ньюкасл - Арсенал статистика Рио Нгумоха Бруну Фернандеш Эдди Нкетиа Барселона Бавария Челси ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Ювентус
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
