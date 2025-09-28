Арсенал лидирует среди команд топ-5 лиг по голам со стандартных положений
«Ньюкасл» снова проиграл матч в компенсированное время
«Арсенал» снова забил после розыгрышей угловых и лидирует среди команд топ-5 лиг по количеству голов со стандартных положений.
В матче 6-го тура АПЛ лондонский клуб на выезде победил «Ньюкасл» со счетом 2:1.
Микель Мерино забил 7-й гол в АПЛ в 2025 году. Ни один другой игрок «Арсенала» не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.
Гол Габриэла на 96-й минуте стал одним из самых поздних победных в текущем сезоне АПЛ:
- 90+10' – Рио Нгумоха (Ливерпуль) против Ньюкасла
- 90+7' – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) против Бернли
- 90+7' – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас) против Ливерпуля
- 90+6' – Габриэл (Арсенал) против Ньюкасла
7 из 12 голов «Арсенала», забитых в этом сезоне АПЛ, были осуществлены со стандартных положений. Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов сейчас это лучший результат:
- 7 – Арсенал
- 6 – Барселона
- 5 – Бавария, Челси, ПСЖ, Айнтрахт, Ювентус
«Арсенал» после сегодняшней победы занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков – всего на два меньше, чем у лидера чемпионата, «Ливерпуля».
Mikel Merino has scored more Premier League goals in 2025 than any other Arsenal player (7).— Squawka (@Squawka) September 28, 2025
While no player has scored more headed goals in the competition this calendar year than the Spaniard (4). 👏 pic.twitter.com/q5BYnoEN66
📊Most goals fr. set-pieces this season (#UEFA's 'Top 5' leagues):— playmakerstats (@playmaker_EN) September 28, 2025
7⚽️: Arsenal
6⚽️: Barcelona
5⚽️: Bayern, Chelsea, PSG, Frankfurt, Juventus#AFC pic.twitter.com/w9zcY8zb5V
