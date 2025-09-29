Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 сентября 2025, 00:35 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:36
ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи

Милан победил Наполи со счетом 2:1 рамках 5-го тура итальянского чемпионата

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил матч «Милана» и «Наполи».

Перед началом встречи чемпионата Италии музыкант пообщался с лучшим бомбардиром сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Легендарный швед на данный момент занимает должность советника в миланском клубе.

«Милан» победил «Наполи» со счетом 2:1 рамках 5-го тура итальянского чемпионата (Серия А). Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланской команды.

После пяти туров национального первенства команда Паоло Скарони набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице, у «Наполи» такое же количество баллов, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей «Милан» стоит выше неаполитанцев.

