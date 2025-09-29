ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи
Милан победил Наполи со счетом 2:1 рамках 5-го тура итальянского чемпионата
Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил матч «Милана» и «Наполи».
Перед началом встречи чемпионата Италии музыкант пообщался с лучшим бомбардиром сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Легендарный швед на данный момент занимает должность советника в миланском клубе.
«Милан» победил «Наполи» со счетом 2:1 рамках 5-го тура итальянского чемпионата (Серия А). Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланской команды.
После пяти туров национального первенства команда Паоло Скарони набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице, у «Наполи» такое же количество баллов, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей «Милан» стоит выше неаполитанцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1
Илья помог победить «Осер»