ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи

Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил матч «Милана» и «Наполи».

Перед началом встречи чемпионата Италии музыкант пообщался с лучшим бомбардиром сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Легендарный швед на данный момент занимает должность советника в миланском клубе.

«Милан» победил «Наполи» со счетом 2:1 рамках 5-го тура итальянского чемпионата (Серия А). Встреча прошла на «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланской команды.

После пяти туров национального первенства команда Паоло Скарони набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице, у «Наполи» такое же количество баллов, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей «Милан» стоит выше неаполитанцев.