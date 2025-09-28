ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
Украинский форвард Ромы, забив гол, рассказал о взаимодействии с коучем
Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал о взаимодействии с коучем Джан Пьеро Гаспарини посла матче 5-го тура Серии А с Вероной (2:0), в котором он забил гол:
«Шанс от Гасперини? Для нападающих важно иметь доверие: я много с ним говорил, даже индивидуально. Я много работал на тренировках, и он это видел. Рад, что использовал шанс.
Сколько голов забью под руководством Гасперини? Мне не нравится говорить о цифрах. Мы должны быть готовы к каждому матчу, Гасперини – наш наставник, и мы стараемся учиться у него.
Я улучшил физическую форму и мы отработали движения с другими нападающими. Сегодня на поле было много хороших моментов.
Для нападающих очень важно играть с уверенностью, и я очень рад, что забил, хотя немного повезло. Для нас, атакующих игроков, это фундаментально, но еще важнее – три очка для команды».
