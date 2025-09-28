Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо ответил, нужно ли увольнять Шовковского
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 20:10 | Обновлено 28 сентября 2025, 20:54
С категорическими выводами торопиться не стоит

ФК Динамо

В течение трех туров подряд киевское «Динамо» никак не может одержать победу. Во всех сентябрьских играх чемпионата команда Александра Шовковского теряла очки, играя вничью. После потерь очков с «Оболонью» и «Александрией» динамовцы накануне снова сыграли вничью – на этот раз во Львове с «Карпатами» (3:3).

Своими мыслями о неутешительной серии гранда с Sport.ua поделился один из ветеранов «Динамо» – Стефан Решко.

– В наше время у динамовской команды подобного не могло быть и близко. Похоже, что у нынешнего «Динамо» есть проблемы. И не столько спортивного характера, сколько психологического. Не знаю, что именно происходит, но в команде есть непорядок.

– После серии очковых потерь импульсивные болельщики требуют отставки Александра Шовковского. Что вы думаете по этому поводу?

– Да что тут думать. Отставка – отставкой. А кто примет команду в таком случае? Таких кандидатур я не вижу. Нужно, чтобы Шовковский продолжил работать и вышел из этой полосы неудач. Ведь может быть невезение, которое наложило отпечаток, продолжающийся от тура к туру. Но бывает, что потом все это прорывается и становится на свои места. В футболе у каждой команды всегда случаются срывы, а когда она находится в хороших руках, то они идут на пользу. Поговорили, указали друг другу на ошибки – и снова взялись с упорством за работу с нуля. Нужно забыть те неудачные матчи и продолжать играть. Сейчас пока сезон только набирает обороты, поэтому есть время для исправления ситуации.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча «Кристал Пэлас» в Лиге Европы.

Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
