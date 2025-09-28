Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в «Тоттенхэме».

В очередном матче MLS «Лос-Анджелес» на выезде победил «Сент-Луис Сити» со счетом 3:0.

Дублем в этом матче отметился Сон Хын Мин. Оба раза он забил после передач украинского защитника Артема Смолякова.

Всего на счету Сон Хын Мина уже 8 голов в MLS (3 раза после ассистов Смолякова) в 8 сыгранных матчах. Для сравнения, в сезоне 2024/25 в составе «Тоттенхэма» южнокореец забил только 7 голов в 30 матчах АПЛ.

Результативные действия Сон Хын Мина за Лос-Анджелес в MLS

Сент-Луис Сити – 2 гола

Реал Солт-Лейк – гол и 2 ассиста

Реал Солт-Лейк – хет-трик

Сан-Хосе Эртквейкс – гол

Даллас – гол

Нью-Ингленд Революшн – ассист

В следующем туре «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина сыграет против «Атланты» (6 октября).