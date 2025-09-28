Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в Тоттенхэме
28 сентября 2025, 17:50 | Обновлено 28 сентября 2025, 18:16
Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в Тоттенхэме

Южнокореец в последней игре отличился двумя голами после передач украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в «Тоттенхэме».

В очередном матче MLS «Лос-Анджелес» на выезде победил «Сент-Луис Сити» со счетом 3:0.

Дублем в этом матче отметился Сон Хын Мин. Оба раза он забил после передач украинского защитника Артема Смолякова.

Всего на счету Сон Хын Мина уже 8 голов в MLS (3 раза после ассистов Смолякова) в 8 сыгранных матчах. Для сравнения, в сезоне 2024/25 в составе «Тоттенхэма» южнокореец забил только 7 голов в 30 матчах АПЛ.

Результативные действия Сон Хын Мина за Лос-Анджелес в MLS

  • Сент-Луис Сити – 2 гола
  • Реал Солт-Лейк – гол и 2 ассиста
  • Реал Солт-Лейк – хет-трик
  • Сан-Хосе Эртквейкс – гол
  • Даллас – гол
  • Нью-Ингленд Революшн – ассист

В следующем туре «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина сыграет против «Атланты» (6 октября).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
ivankondrat96
Все ж таки рівень захисників в МЛС нижчій, і у таких гравців, як Сон Хин Мін, більше свободи
Viktor Shuper
мінуси в очко собі повпихайте, може легше буде в туалет сходити, додіки)
Viktor Shuper
Смолякова потрібно підключати до матчів за збірну
