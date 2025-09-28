Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в Тоттенхэме
Южнокореец в последней игре отличился двумя голами после передач украинца
Сон Хын Мин за 8 матчей MLS забил больше, чем за весь сезон в «Тоттенхэме».
В очередном матче MLS «Лос-Анджелес» на выезде победил «Сент-Луис Сити» со счетом 3:0.
Дублем в этом матче отметился Сон Хын Мин. Оба раза он забил после передач украинского защитника Артема Смолякова.
Всего на счету Сон Хын Мина уже 8 голов в MLS (3 раза после ассистов Смолякова) в 8 сыгранных матчах. Для сравнения, в сезоне 2024/25 в составе «Тоттенхэма» южнокореец забил только 7 голов в 30 матчах АПЛ.
Результативные действия Сон Хын Мина за Лос-Анджелес в MLS
- Сент-Луис Сити – 2 гола
- Реал Солт-Лейк – гол и 2 ассиста
- Реал Солт-Лейк – хет-трик
- Сан-Хосе Эртквейкс – гол
- Даллас – гол
- Нью-Ингленд Революшн – ассист
В следующем туре «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина сыграет против «Атланты» (6 октября).
Son needed just eight MLS games to eclipse his entire Premier League goal tally from last season ⚽️ pic.twitter.com/v9zKfJSCXs— OneFootball (@OneFootball) September 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд
Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1