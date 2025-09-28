Довбик отличился первым голом в текущем сезоне. Статистика украинца
Этот забитый мяч стал для Артема 132-м на клубном уровне.
Нападающий «Ромы» Артем Довбик забил первый гол в текущем сезоне за итальянский клуб. На это ему понадобилось 5 матчей (4 – Серия А, 1 – Лига Европы).
28 сентября проходит игра 5-го тура Серии А между командами «Рома» и «Верона». Встреча началась в 16:00 по Киеву.
Для Артема этот гол стал 18-м за римский клуб во всех соревнованиях и 132-м на клубном уровне.
Сейчас Довбик является третьим лучшим украинским голеадором в топ-5 лигах Европы (37 голов в 72 поединках).
Лучшие украинские голеадоры в топ-5 чемпионатах
- Андрей Шевченко – 136
- Андрей Воронин – 53
- Артем Довбик – 37
- Руслан Малиновский – 28
- Александр Заваров – 17
- Виктор Цыганков – 13
- Андрей Ярмоленко – 11
- Сергей Ребров – 10
- Евгений Коноплянка – 10
ARTEMMMMMMM!— AS Roma (@OfficialASRoma) September 28, 2025
DOVBYK CI PORTA IN VANTAGGIO DOPO 7 MINUTI!#RomaVerona 1-0 pic.twitter.com/gNoXjgnryQ
