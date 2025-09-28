Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:28
Довбик отличился первым голом в текущем сезоне. Статистика украинца

Этот забитый мяч стал для Артема 132-м на клубном уровне.

Довбик отличился первым голом в текущем сезоне. Статистика украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик забил первый гол в текущем сезоне за итальянский клуб. На это ему понадобилось 5 матчей (4 – Серия А, 1 – Лига Европы).

28 сентября проходит игра 5-го тура Серии А между командами «Рома» и «Верона». Встреча началась в 16:00 по Киеву.

Для Артема этот гол стал 18-м за римский клуб во всех соревнованиях и 132-м на клубном уровне.

Сейчас Довбик является третьим лучшим украинским голеадором в топ-5 лигах Европы (37 голов в 72 поединках).

Лучшие украинские голеадоры в топ-5 чемпионатах

  • Андрей Шевченко – 136
  • Андрей Воронин – 53
  • Артем Довбик – 37
  • Руслан Малиновский – 28
  • Александр Заваров – 17
  • Виктор Цыганков – 13
  • Андрей Ярмоленко – 11
  • Сергей Ребров – 10
  • Евгений Коноплянка – 10
Dynamo1927
37/72 не такая уже плохая статистика,. Почти каждый второй матч гол. Не Месси, но и не дно уж точно. 
Ответить
+1
Перець
Мені цікаво що журналюги італійські сьогодні про нього напишуть
Ответить
-1
Harun Bakircioğlu
Из того, что я смотрел в этом сезоне, на счету Довбика уже должно было быть 3-4 гола. Да, Гасп, ошибочно сделал ставку на Фергюсона, но сам Довбик выходя на замену не забивал из убойных позиций так, что партнеры хватались за лицо. Ему нужно быть хладнокровнее и увереннее, он второй год в Роме. 
Ответить
-1
