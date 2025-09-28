Довбик отличился первым голом в текущем сезоне. Статистика украинца

Нападающий «Ромы» Артем Довбик забил первый гол в текущем сезоне за итальянский клуб. На это ему понадобилось 5 матчей (4 – Серия А, 1 – Лига Европы).

28 сентября проходит игра 5-го тура Серии А между командами «Рома» и «Верона». Встреча началась в 16:00 по Киеву.

Для Артема этот гол стал 18-м за римский клуб во всех соревнованиях и 132-м на клубном уровне.

Сейчас Довбик является третьим лучшим украинским голеадором в топ-5 лигах Европы (37 голов в 72 поединках).

Лучшие украинские голеадоры в топ-5 чемпионатах

Андрей Шевченко – 136

Андрей Воронин – 53

Артем Довбик – 37

Руслан Малиновский – 28

Александр Заваров – 17

Виктор Цыганков – 13

Андрей Ярмоленко – 11

Сергей Ребров – 10

Евгений Коноплянка – 10