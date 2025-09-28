ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на первый гол Забарного по ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал первый гол украинского защитника Ильи Забарного, сумевшего замкнуть передачу Витиньи.

«Гол – это просто небольшая деталь. Все, что мы увидели от Забарного – это то, на что мы и рассчитывали. Я не знаю, сколько матчей он провел – четыре или пять, – а он уже демонстрирует игру высокого уровня.

Он еще молодой игрок, а уже имеет опыт, и у него большая личность.

Мы очень довольны, что у нас есть такой игрок в составе. Самое главное – это то, как он показывает себя в защите, и думаю, он играет уже на очень высоком уровне».

Всего у Забарного теперь три гола за карьеру. Первый он оформил в сезоне УПЛ 2020/21, когда выступал за киевское Динамо, а второй забил в составе Борнмута в кампании АПЛ 2023/24.