В ночь с 27 на 28 сентября состоялся матч 25-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Жувентуде» и «Интернасьонал».

Автором первого гола в поединке стал бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который удачно выбрал позицию и эффектно завершил атаку.

В итоге усилия Патрика оказались напрасными, поскольку «Жувентуде» сравнял счет и вырвал ничью – 1:1.

Напомним, что Алан находился на контракте в донецком клубе с 2011 по 2022 годы, сыграв всего 178 матчей за украинскую команду (26 голов и 35 ассистов).

Чемпионат Бразилии. 25-й тур, 28 сентября

«Жувентуде» – «Интерсенал» – 1:1

Голы: Эпио, 63 – Патрик, 24

ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии