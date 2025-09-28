ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии
Алан Патрик помог своему клубу в поединке с «Жувентуде»
В ночь с 27 на 28 сентября состоялся матч 25-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Жувентуде» и «Интернасьонал».
Автором первого гола в поединке стал бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который удачно выбрал позицию и эффектно завершил атаку.
В итоге усилия Патрика оказались напрасными, поскольку «Жувентуде» сравнял счет и вырвал ничью – 1:1.
Напомним, что Алан находился на контракте в донецком клубе с 2011 по 2022 годы, сыграв всего 178 матчей за украинскую команду (26 голов и 35 ассистов).
Чемпионат Бразилии. 25-й тур, 28 сентября
«Жувентуде» – «Интерсенал» – 1:1
Голы: Эпио, 63 – Патрик, 24
