Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии
Чемпионат Бразилии
Жувентуде
28.09.2025 00:30 – FT 1 : 1
Интернасьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
28 сентября 2025, 14:23 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:28
245
0

ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии

Алан Патрик помог своему клубу в поединке с «Жувентуде»

28 сентября 2025, 14:23 | Обновлено 28 сентября 2025, 14:28
245
0
ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

В ночь с 27 на 28 сентября состоялся матч 25-го тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Жувентуде» и «Интернасьонал».

Автором первого гола в поединке стал бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который удачно выбрал позицию и эффектно завершил атаку.

В итоге усилия Патрика оказались напрасными, поскольку «Жувентуде» сравнял счет и вырвал ничью – 1:1.

Напомним, что Алан находился на контракте в донецком клубе с 2011 по 2022 годы, сыграв всего 178 матчей за украинскую команду (26 голов и 35 ассистов).

Чемпионат Бразилии. 25-й тур, 28 сентября

«Жувентуде» – «Интерсенал» – 1:1

Голы: Эпио, 63 – Патрик, 24

ВИДЕО. Бывший игрок Шахтера отличился голом в чемпионате Бразилии

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Eno (Жувентуде), асcист Жилберто.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Интернасьонал).
По теме:
ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Борьба и два отмененных гола. Обзор матча
Южная Корея U-20 – Украина U-20 – 1:2. Успешный старт. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Смоляков дважды ассистировал Сон Хын Мину в матче MLS
Жувентуде Алан Патрик Интернасьонал чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 19:59 216
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 12
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами

Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28.09.2025, 08:47
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Футбол | 28.09.2025, 11:17
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
Панатинаикос может отказаться от приглашения Реброва. Известна причина
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Футбол | 28.09.2025, 14:58
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем